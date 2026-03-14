Война Афганистана и Пакистана

Вооруженные силы Пакистана сбили два беспилотника недалеко от Равалпинди, города-спутника пакистанской столицы, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в силовых структурах.
По их информации, БПЛА были перехвачены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений в результате падения дронов не зафиксировано. По словам собеседников издания, воздушное пространство над столичным округом было временно закрыто, но вскоре ограничения сняты. Управление аэропортов Пакистана подтвердило, что международный аэропорт Исламабада работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
Ранее Минобороны Афганистана сообщило о нанесении авиаударов по «военному объекту» в Исламабаде. Согласно заявлению ведомства, атака привела к «значительным людским и материальным потерям противника».
В ночь с четверга на пятницу ВВС Пакистана нанесли авиаудары по Кабулу, информировал телеканал TOLO News. Атакам также подверглись объекты в афганских провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. В ответ Афганистан ударил по военным объектам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.