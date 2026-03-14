38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными

Мужчина, имя которого не указывается, держит два телефона рядом друг с другом, чтобы люди, желающие услышать своих близких в Иране, могли поговорить с ними. Поскольку он находится на самой границе, его устройства могут подключаться и к турецкой, и к иранской мобильной сети. Иностранные родственники звонят ему через WhatsApp на турецкий номер, а он передает разговор через иранский телефон. За четыре-пять минут беседы приходится платить около 38 долларов с учетом комиссий, однако многие считают это оправданной ценой ради спокойствия близких, отмечается в публикации.

Иранцы, проживающие за границей, используют тайные маршруты связи и VPN, чтобы поддерживать контакт с родственниками в Иране, где международные звонки заблокированы. Один из способов - посредник на границе с Турцией, который через два телефона соединяет звонящих из-за рубежа с их близкими в Иране. Об этом рассказывает ВВС.

Многие иранцы пробуют звонить сами, но разговор часто обрывается через две-три минуты. Хамид живет в Тегеране и ищет способы поддерживать связь со своей женой и другими родственниками, которые сейчас находятся за границей. Он пользуется виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют обходить ограничения, введенные иранскими властями в интернете, и с помощью которых люди могут отправлять сообщения и звонить за границу. По словам Хамида, гигабайт трафика для VPN стоит около 20 долларов, а минимальная зарплата в стране - около 100 долларов.

Негар из Торонто рассказывает, что во время отключений интернета ее семья в Иране старается сама звонить, чтобы сообщить, что с ними все в порядке. Эти короткие звонки немного успокаивают, но тревога остаётся: семья живет в районах, подвергшихся обстрелам.

Шади из Мельбурна отмечает, что родственники в Тегеране перед звонком проверяют соседей, чтобы собрать новости о безопасности, а затем передают их ей.

Захра, живущая в Европе, следит за братом в Иране через VPN и Telegram. Она рассказывает, что даже полчаса отсутствия связи вызывают у нее страшные мысли.

Пуне из Лондона говорит, что единственный человек, через которого она получает новости о семье в Иране, - ее сестра. Они ведут двусторонний обмен информацией: родственники внутри Ирана рассказывают о том, что происходит в их районе, а она и другие члены семьи за границей делятся новостями о событиях, которые в стране скрываются из‑за цензуры.