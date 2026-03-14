Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными

02:59 287

Иранцы, проживающие за границей, используют тайные маршруты связи и VPN, чтобы поддерживать контакт с родственниками в Иране, где международные звонки заблокированы. Один из способов - посредник на границе с Турцией, который через два телефона соединяет звонящих из-за рубежа с их близкими в Иране. Об этом рассказывает ВВС.

Мужчина, имя которого не указывается, держит два телефона рядом друг с другом, чтобы люди, желающие услышать своих близких в Иране, могли поговорить с ними. Поскольку он находится на самой границе, его устройства могут подключаться и к турецкой, и к иранской мобильной сети. Иностранные родственники звонят ему через WhatsApp на турецкий номер, а он передает разговор через иранский телефон. За четыре-пять минут беседы приходится платить около 38 долларов с учетом комиссий, однако многие считают это оправданной ценой ради спокойствия близких, отмечается в публикации.

Многие иранцы пробуют звонить сами, но разговор часто обрывается через две-три минуты. Хамид живет в Тегеране и ищет способы поддерживать связь со своей женой и другими родственниками, которые сейчас находятся за границей. Он пользуется виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют обходить ограничения, введенные иранскими властями в интернете, и с помощью которых люди могут отправлять сообщения и звонить за границу. По словам Хамида, гигабайт трафика для VPN стоит около 20 долларов, а минимальная зарплата в стране - около 100 долларов.

Негар из Торонто рассказывает, что во время отключений интернета ее семья в Иране старается сама звонить, чтобы сообщить, что с ними все в порядке. Эти короткие звонки немного успокаивают, но тревога остаётся: семья живет в районах, подвергшихся обстрелам.

Шади из Мельбурна отмечает, что родственники в Тегеране перед звонком проверяют соседей, чтобы собрать новости о безопасности, а затем передают их ей.

Захра, живущая в Европе, следит за братом в Иране через VPN и Telegram. Она рассказывает, что даже полчаса отсутствия связи вызывают у нее страшные мысли.

Пуне из Лондона говорит, что единственный человек, через которого она получает новости о семье в Иране, - ее сестра. Они ведут двусторонний обмен информацией: родственники внутри Ирана рассказывают о том, что происходит в их районе, а она и другие члены семьи за границей делятся новостями о событиях, которые в стране скрываются из‑за цензуры.

По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели»
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели»
03:20 13217
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
13 мартa 2026, 20:50 6025
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
02:59 288
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
00:00 1524
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить?
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить? сенсационные факты
13 мартa 2026, 21:34 6234
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке все еще актуально
13 мартa 2026, 19:38 14487
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
13 мартa 2026, 23:18 3180
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
13 мартa 2026, 22:40 6041
«Басидж» ушел в туннели
«Басидж» ушел в туннели видео; обновлено 01:12
01:12 4906
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
13 мартa 2026, 21:50 2081
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах наш обзор; все еще актуально
13 мартa 2026, 20:07 4902

По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели»
По приказу Трампа: бомбардировка «жемчужины» Ирана. «Уничтожены все военные цели» фото; видео; обновлено 03:20
03:20 13217
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана
Азербайджанцы на Кавказе – плацдарм Ирана наш обзор
13 мартa 2026, 20:50 6025
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
38 долларов за пять минут: как иранцы поддерживают связь с родными
02:59 288
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
Бинали Йылдырым в интервью haqqin.az об обстрелах Нахчывана и Турции
00:00 1524
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить?
Разоблачено секретное подразделение российской разведки. Кого хотели убить? сенсационные факты
13 мартa 2026, 21:34 6234
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке все еще актуально
13 мартa 2026, 19:38 14487
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
Эрдоган о ракетной атаке на Турцию: Мы не исключаем...
13 мартa 2026, 23:18 3180
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР
Прайс-лист: 10 миллионов за информацию о Хаменеи и руководстве КСИР обновлено 22:40
13 мартa 2026, 22:40 6041
«Басидж» ушел в туннели
«Басидж» ушел в туннели видео; обновлено 01:12
01:12 4906
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
США отправили на Ближний Восток украинские дроны
13 мартa 2026, 21:50 2081
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах
Аятолла-призрак. Трах-Тибидох-Тибидах наш обзор; все еще актуально
13 мартa 2026, 20:07 4902
