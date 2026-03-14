Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Иран бомбит нефтезаводы и танкеры

обновлено 10:32; видео
10:32 2877

Нефтяной терминал горит в Фуджейре в ОАЭ. Как пишут СМИ эмирата, его атаковали иранские дроны-камикадзе.

Кроме того, у берегов ОАЭ вспыхнул пожар на танкере. Иранские СМИ утверждают, что судно, принадлежащее США, подверглось удару в районе Шарджи. Ранее КСИР заявлял об атаке на нефтяной танкер США, шедший под флагом Маршалловых Островов.

Иранская ракетная атака повредила пять самолетов-заправщиков ВВС США на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, самолеты получили повреждения на земле.

Кроме того, посольство США в Багдаде подверглось атаке дрона. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на иракского представителя службы безопасности. Над территорией посольства поднимается дым.

«Дрон ударил по посольству», — сообщил сотрудник службы безопасности. Второй источник подтвердил, что атака была направлена именно на дипломатическую миссию США в Багдаде.

Удар пришелся по вертолетной площадке на территории посольства США в Багдаде, сообщает Associated Press. По словам источников в службах безопасности, снаряд упал внутри комплекса после пролета над «зеленой зоной».

После инцидента иракские силы полностью перекрыли «зеленую зону» — особо охраняемый район в центре Багдада, где находятся правительственные учреждения и иностранные дипмиссии. Официальных комментариев от посольства США пока не поступало.

В то же время Центральное командование ВС США опровергло заявления КСИР о выведении из строя авианосца Abraham Lincoln:

«КСИР снова заявляет, что вывел из строя авианосец USS Abraham Lincoln (CVN‑72). Ранее они уже несколько раз утверждали, что уничтожили его. КСИР не только распространяет старые ложные заявления, но и противоречит этим же заявлениям новыми. Чтобы было ясно: ударная группа авианосца Abraham Lincoln продолжает доминировать в воздушном пространстве Ирана, действуя с моря».

