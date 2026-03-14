Пезешкиан о подчинении Моджтабе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем послании поблагодарил народ за «массовое участие в демонстрациях» по случаю так называемого «Всемирного дня аль-Кудс». Он подчеркнул, что правительство будет проводить свою политику в управлении страной и на международной арене только в координации с верховным лидером Ирана.

По словам Пезешкиана, недавние высказывания верховного лидера Моджтабы Хаменеи станут «руководящим ориентиром» для всех должностных лиц страны. «Послание уважаемого лидера Исламской революции, определяющее будущий путь страны, станет руководящим ориентиром для всех должностных лиц. Как президент, избранный народом Ирана, я считаю себя обязанным полностью следовать указаниям верховного лидера», — заявил он.