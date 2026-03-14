Трамп: Цены на нефть рухнут, как только…

Иранский флот, авиация и большая часть армии уничтожены, главная угроза «исчезла во всех смыслах», заявил американский лидер Дональд Трамп. «Как только это закончится (война), цена (на энергоносители) рухнет, как и все остальное. Вы увидите очень большое падение цен на бензин, на газ, на все, что связано с энергетикой, как только это закончится. Мы должны были положить конец ядерной угрозе на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы это сделаем», - сказал Трамп.

*** 11:33 Иранское агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), подтверждает, что более 15 взрывов произошли на острове Харк. Целями ударов стали системы ПВО, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и ангар для вертолетов нефтяной компании. Интересно, что официальное СМИ Ирана признает, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала: об этом заявлял американский лидер Дональд Трамп.