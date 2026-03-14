Трамп: Цены на нефть рухнут, как только…

Иранский флот, авиация и большая часть армии уничтожены, главная угроза «исчезла во всех смыслах», заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Как только это закончится (война), цена (на энергоносители) рухнет, как и все остальное. Вы увидите очень большое падение цен на бензин, на газ, на все, что связано с энергетикой, как только это закончится. Мы должны были положить конец ядерной угрозе на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы это сделаем», - сказал Трамп.
*** 11:33
Иранское агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), подтверждает, что более 15 взрывов произошли на острове Харк. Целями ударов стали системы ПВО, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и ангар для вертолетов нефтяной компании.
Интересно, что официальное СМИ Ирана признает, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала: об этом заявлял американский лидер Дональд Трамп.
*** 10:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал захватить весь Ближний Восток. Также, по его словам, Тегеран намеревался полностью уничтожить Израиль.
«Эти планы теперь мертвы — прямо как и сам Иран», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.
Президент написал это вскоре после того, как объявил об атаке США на иранский остров Харк, который находится в Персидском заливе. Через нефтяной терминал, расположенный на острове, исламская республика экспортирует около 90% своей нефти. По словам Трампа, американская авиация не затронула нефтяную инфраструктуру острова и разбомбила лишь военные объекты, которые там расположены.
Президент США также поделился кадрами с серией взрывов от американских авиаударов по острову, главному центру экспорта нефти Тегерана в Персидском заливе.
March 14, 2026