Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Цены на нефть рухнут, как только…

обновлено 12:25
12:25

Иранский флот, авиация и большая часть армии уничтожены, главная угроза «исчезла во всех смыслах», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Как только это закончится (война), цена (на энергоносители) рухнет, как и все остальное. Вы увидите очень большое падение цен на бензин, на газ, на все, что связано с энергетикой, как только это закончится. Мы должны были положить конец ядерной угрозе на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы это сделаем», - сказал Трамп.

*** 11:33

Иранское агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), подтверждает, что более 15 взрывов произошли на острове Харк. Целями ударов стали системы ПВО, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и ангар для вертолетов нефтяной компании.

Интересно, что официальное СМИ Ирана признает, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала: об этом заявлял американский лидер Дональд Трамп. 

*** 10:40 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал захватить весь Ближний Восток. Также, по его словам, Тегеран намеревался полностью уничтожить Израиль.

«Эти планы теперь мертвы — прямо как и сам Иран», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Президент написал это вскоре после того, как объявил об атаке США на иранский остров Харк, который находится в Персидском заливе. Через нефтяной терминал, расположенный на острове, исламская республика экспортирует около 90% своей нефти. По словам Трампа, американская авиация не затронула нефтяную инфраструктуру острова и разбомбила лишь военные объекты, которые там расположены.

Президент США также поделился кадрами с серией взрывов от американских авиаударов по острову, главному центру экспорта нефти Тегерана в Персидском заливе.

