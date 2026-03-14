Взрыв у еврейской школы

В ночь на субботу, 14 марта, у здания еврейской школы на улице Зеландстраат в районе Бейтенвелдерт на юге Амстердама прогремел взрыв.

Полиция и пожарные оперативно прибыли на место происшествия, ущерб оказался незначительным. Об этом сообщила бургомистр города Фемке Халсема. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который привел в действие взрывное устройство.

Записи изучаются следствием. В соцсетях появились кадры, на которых некая группировка берет на себя ответственность за взрыв. На видео видны вспышка и последующий пожар. Официального подтверждения этой информации нет.