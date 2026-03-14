Аятоллы гибнут один за другим

Сегодня американо-израильская коалиция ударила по базе, связанной с ВМС Ирана, в городе Сирджан на юго-западе провинции Керман.

По их данным, один из них — Шейх Хади, преподаватель и ответственный за культурный отдел КСИР в Хузестане, был убит в ходе атак в Ахвазе. Второй — Хасан Самеи, священнослужитель, был ликвидирован во время атаки на здание Совета экспертов в Куме на прошлой неделе.

В Иране убиты еще двое священнослужителей, сообщают оппозиционные иранские СМИ.

Американские истребители уничтожили контрольно-пропускной пункт сил «Басидж» в районе Хаваран в Тегеране, откуда ранее во время прошлых демонстраций стреляли по протестующим и убивали их.

Кроме того, в Сети публикуют кадры разрушенного Иранского космического исследовательского центра в Тегеране. Он, предположительно, подвергся атаке сегодня утром.

Также масштабные разрушения после авиаударов зафиксированы в иранском порту Киш.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с срочным предупреждением для жителей района Тебриза в Иране, призвав гражданское население покинуть места, отмеченные на карте, в преддверии запланированных ударов.

Военные заявили, что в ближайшие часы будут проводить операции в этом районе, чтобы нанести удары по военной инфраструктуре иранского режима, аналогично недавним операциям, проведенным в Тегеране.