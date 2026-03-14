USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Новость дня
Сенсационное заявление экс-советника Трампа: Американский спецназ уже на территории Ирана

Отдел информации
11:54 1148

Бывший советник президента США Дональда Трампа в его первую каденцию Джон Болтон дал интервью оппозиционному российскому телеканалу «Дождь», в котором рассказал о провале пиар-акции войны с Ираном, опасных для Украины договоренностях Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, а также о тайных операциях сил специального назначения США на территории исламской республики.

Джон Болтон считает, что Трампу не следовало объявлять о начале войны в 03:30 ночи, когда никто не смотрит телевизор

На вопрос ведущей, почему Болтон критикует действия Трампа в Иране, несмотря на категорическое неприятие ядерной сделки с Тегераном, экс-советник заявил, что смена режима в Иране — правильная цель, однако Трамп не продумал, как ее достичь.

«Если цель войны — смена режима в Иране, то это правильная цель. Но проблема в том, что Трамп, на мой взгляд, не продумал, как этого достичь. С военной точки зрения все идет неплохо, но политически — провал. Он не подготовил американский народ, не объяснил четко необходимость свержения режима. Он объявил о начале боевых действий в субботу, в 03:30 ночи, когда никто не смотрит телевизор. В итоге поддержку войны одобряет рекордно низкое число американцев — такого не было со времен Второй мировой. Также он не договорился с Конгрессом, союзниками и, главное, не наладил связь с иранской оппозицией. Без их поддержки изнутри режим не рухнет», - сказал Болтон.

Вместе с тем он отметил, что Трамп не смог правильно сформулировать цель операции:

«Мне кажется, он сам до конца не понимает свои цели. Иранская угроза — это три вещи: ядерная программа, баллистические ракеты и спонсирование терроризма. Удары, которые мы наносим вместе с израильтянами, направлены против этих угроз и против КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Это законные цели. Мы не должны ждать, пока Иран создаст бомбу. Террористическая угроза от Тегерана тянется с 1979 года, и за это время погибло слишком много американцев».

По мнению Болтона, войну не удастся быстро завершить, пока заблокирован Ормузский пролив: «Трамп хочет поскорее объявить себя победителем, но сейчас Ормузский пролив перекрыт, танкеры не ходят. Как можно заявлять о победе в такой ситуации? Ему сначала нужно разблокировать пролив. Наши военные упустили этот момент: они топят минные заградители, но иранцы ставят мины с катеров и дронов. Пока пролив закрыт, Трампу никто не поверит».

Что касается ввода сухопутных войск США в Иран, экс-советник Трампа заявил, что регулярные войска, скорее всего, не войдут в Иран: «Но силы спецопераций и диверсионно-разведывательные группы уже работают на территории Ирана. Сейчас важно работать с перебежчиками из иранской армии, которые могли бы встать на защиту народа, если режим снова начнет расстреливать протестующих».

Болтон отметил, что непосредственной угрозы ядерной атаки со стороны Тегерана к моменту начала войны не было, однако при необходимости аятоллы могли бы получить ядерную бомбу «за три дня» у Северной Кореи.

Экс-советник также предостерег Трампа от «посредничества», предлагаемого ему Кремлем:

«Нет, это очередная манипуляция (Кремля). Путин — специалист по выявлению слабых мест, его этому учили в КГБ. Высокие цены на нефть — это «сказочный подарок» для Кремля. Я опасаюсь, что Путин предложит Трампу сделку: Россия перестает давать разведданные Ирану, а США — Украине. Это будет пакетная сделка, которая больно ударит по Киеву. Трамп может согласиться, не понимая, насколько это неравноценный обмен.

Безусловно, Россия причастна к гибели американских военных, так как делится разведданными с Ираном. Поэтому нельзя снимать нефтяные санкции с России. Трамп часто говорит: «Мы тоже даем информацию украинцам», но это другое — Россия напала на Украину без провокации. Трамп же мыслит принципом «ты мне — я тебе» и не видит этих тонкостей».

Отвечая на вопрос об ударе американской ракетой по школе для девочек в Иране, Болтон заявил, что целенаправленно по школе никто не стал бы бить: «По данным расследования, это здание раньше было частью военно-морской базы, и разведданные просто устарели. Это наша ошибка, оправдания ей нет, и США должны компенсировать ущерб. На войне ошибки случаются, но мы всегда стараемся воевать по правилам».

Экс-советник президента США также заявил, что мощь Соединенных Штатов заключается в политике сдерживания, однако в случае с Ираном это не сработало: «В случае с Ираном устрашение не сработало, поэтому нужно добиться смены курса или режима. Проблема Трампа в том, что многие его сторонники — изоляционисты. Они не понимают, почему президент, обещавший «никаких новых войн», начал очередную кампанию. Но я считаю, у нас есть полное право на самооборону согласно Уставу ООН».

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться