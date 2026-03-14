Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

Си Цзиньпин испугался после ликвидации Хаменеи

В Китае начался демонтаж сотен миллионов камер видеонаблюдения, установленных по всей стране, сообщают аналитики в социальных сетях. Это, предположительно, произошло после того, как Израиль взломал камеры видеонаблюдения в Тегеране для слежки за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, после чего он был убит авиаударом.

Отмечается, что иранцы использовали камеры китайского производства: компаний Hikvision и Dahua Technology.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в преддверии операции «Ревущий лев», в ходе которой был ликвидирован иранский лидер Али Хаменеи, израильские спецслужбы вели скрытое наблюдение за его передвижениями с помощью взломанных дорожных камер и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По данным издания, разведка смогла восстановить детальную картину повседневной жизни иранского руководства: специалисты отследили маршруты передвижения, распорядок дня и установили личности ключевых фигур из ближайшего окружения. Такой уровень проникновения позволил выбрать идеальный момент для нанесения высокоточного удара по резиденции.

Сам удар, как отмечается в отчете, был нанесен в светлое время суток с использованием 30 ракет класса «Спэрроу», что обеспечило тактическое преимущество. Для блокирования возможной реакции сил безопасности Ирана были также выведены из строя сети сотовой связи в районе цели. Координацию расположения цели подтвердили данные американской разведки, включая информацию, полученную от ЦРУ.

Ключевую роль в операции сыграл «Моссад». Как пишет FT, обработка огромных массивов данных с помощью передовых алгоритмов и ИИ позволила не только точно прогнозировать перемещения лидера, но и минимизировать сопутствующий ущерб.

«Живой щит» Трампа
«Живой щит» Трампа
12:33 93
Сожгли Компартию
Сожгли Компартию видео
12:14 552
Си Цзиньпин испугался после ликвидации Хаменеи
Си Цзиньпин испугался после ликвидации Хаменеи видео
12:04 817
Трамп: Цены на нефть рухнут, как только…
Трамп: Цены на нефть рухнут, как только… обновлено 12:25; видео
12:25 2255
Аятоллы гибнут один за другим
Аятоллы гибнут один за другим обновлено 12:19; видео
12:19 2226
Турки вышли на демонстрацию: несут портреты Хаменеи и Синвара
Турки вышли на демонстрацию: несут портреты Хаменеи и Синвара видео
11:27 1591
Что сейчас происходит в Иране? Иранский писатель Насер Карами в интервью haqqin.az
Что сейчас происходит в Иране? Иранский писатель Насер Карами в интервью haqqin.az
03:40 7311
Взрыв у еврейской школы
Взрыв у еврейской школы видео
10:50 1951
Пезешкиан о подчинении Моджтабе
Пезешкиан о подчинении Моджтабе
10:22 2808
Иран бомбит нефтезаводы и танкеры
Иран бомбит нефтезаводы и танкеры обновлено 10:32; видео
10:32 2882
Беда победы над Ираном
Беда победы над Ираном наша аналитика
03:11 7272
