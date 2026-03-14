Сожгли Компартию

В ночь на субботу в городе Морон провинции Сьего-де-Авила протестующие захватили и подожгли здание местного комитета Коммунистической партии Кубы. По сообщениям очевидцев, люди вынесли из здания мебель, портреты и пропагандистские материалы и устроили из них большой костер прямо на улице.

Ситуация накалилась до предела на фоне беспрецедентного энергетического коллапса: восьмую ночь подряд остров погружается в полную темноту из-за веерных отключений электричества.

Больницы работают на резервных генераторах, пекарни вынуждены печь хлеб на дровах, а запасы продовольствия стремительно иссякают.