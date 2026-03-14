«Живой щит» Трампа

Президент США Дональд Трамп, возможно, намеренно сделал министра обороны Пита Хегсета главным публичным лицом войны с Ираном, чтобы в случае неудачи или падения поддержки среди американцев тот принял удар на себя, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к Белому дому .

С начала военной операции 28 февраля Хегсет занял максимально агрессивную позицию, регулярно появляясь в телеэфирах и делая громкие заявления. В интервью CBS' 60 Minutes в минувшее воскресенье он объявил, что война «только начинается». На пресс-конференциях Хегсет обещает обрушить на врага «смерть и разрушения с небес» и хвастается, что США «уничтожают противника». В то же время Трамп занимает более сдержанную позицию, допуская противоречивые заявления. Всего через несколько часов после слов Хегсета о том, что «война только началась», президент заявил, что военная кампания «можно сказать, завершена» и может закончиться «очень скоро».

Бывший чиновник администрации Трампа пояснил изданию: «Весьма вероятно, что президент Трамп подставляет его. Хегсета отправили на это интервью, и, если бы они хотели, чтобы он говорил о завершении войны, ему бы об этом сказали». Источник в Пентагоне добавил, что в случае ухудшения общественного мнения Хегсет сможет принять на себя критику, выглядя «столь вопиюще и не в курсе того, что на самом деле думает президент Трамп».

Эта стратегия напоминает подход Джорджа Буша-младшего, который в 2006 году отправил в отставку министра обороны Дональда Рамсфелда на фоне непопулярной войны в Ираке, отмечает газета.