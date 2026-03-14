Следующая Куба. Но по-другому

В последние дни поступает все больше сообщений о том, что американские власти ведут секретные переговоры с людьми из близкого окружения Рауля Кастро. Эти новости поступают из Вашингтона, Майами и даже Гаваны, правда, в кубинской столице они циркулируют на уровне слухов. В конце февраля впервые сообщалось, что представители команды госсекретаря США Марко Рубио встретились на карибском острове Сент-Китс и Невис с внуком Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро. В клане «исторического лидера» Кубы столько лиц с именами «Рауль» и фамилией «Кастро», что он для лучшей идентификации чаще фигурирует под никнеймом Cangrejo — «Краб». Неизвестно, имеет ли Марко Рубио личные контакты с «Крабом». В Майами говорят, что хорошо представляют, как они могли бы встретиться на улицах этого города. Переводчик им не нужен, для госсекретаря, выходца из кубинской семьи, испанский язык такой же родной, как и английский. Да и по возрасту они близки - «Крабу» 41 год, госсекретарю - 54. Внук Рауля Кастро считается идеальным переговорщиком для США. Он в течение многих лет является телохранителем главной фигуры в кубинской иерархии, а сейчас стал и душеприказчиком Кастро, которому в июне этого года должно исполниться 95 лет. Кто лучше его может знать о настроениях и планах своего деда?

Но, по последним данным, люди Рубио ведут секретные переговоры и с другими представителями клана Кастро. Среди них - его дети, полковник Алехандро Кастро Эспин, Мариэла и Дебора Кастро, а также генералы самого высокого ранга, включая президента военно-экономического конгломерата GAESA Аню Гильермину Ластрес Мореру, на женских плечах которой также генеральские погоны. Что же обсуждают с кубинцами люди Рубио? Насколько можно понять - и наводку дал сам госсекретарь - в центре «разговоров» (в Вашингтоне предпочитают не использовать термин «переговоры») находятся экономические вопросы. То есть хитрый дипломат Рубио, к тому же хорошо знающий Кубу, предпочитает не говорить о политических свободах, что явно не вызовет никакого энтузиазма у военной элиты страны, а сворачивает обсуждение в сторону того, как облегчить катастрофическое положение кубинцев, у которых нет ни еды, ни бензина, ни света в домах. Однако такой фокус вызывает крайнее раздражение у кубинской диаспоры во Флориде, а это ни много ни мало полтора миллиона человек. Детонатором послужила эксклюзивная публикация в газете USA Today, которая сообщила о ставшем ей известном плане «спасения Кубы». Предполагается, что Вашингтон пойдет на значительные, чисто экономические уступки Гаване. Например, он может начать поставлять на остров нефть и продовольствие, стимулировать развитие туризма, разрешить гражданам США посещать Кубу без ограничений, что в течение десятилетий находилось под жестким табу. А в обмен от кубинских властей требуется лишь одно - выгнать из страны ее президента Мигеля Диаса-Канеля.

«Что за ерунда?» - возмущаются кубинцы в Майами. Гавана всего лишь сдает декоративного лидера, который ничего не решает, но оставляет у власти весь клан Рауля Кастро? «При режиме Кастро на Кубе не будет никакой свободы, - говорит, выступая на телевидении в Майами, кубинский оппозиционный лидер Луис Энрике Феррер. - Настоящим изменением будет сковырнуть все семейство Кастро, так же как и Мигеля Диаса-Канеля». «Я не верю в экономические изменения без изменений политических», - вторит ему другой влиятельный член диаспоры, сторонник жесткой линии Луис Суньига. «На острове в числе руководителей не должно оставаться ни одного человека по фамилии Кастро», - убеждена конгрессвумен Мария Эльвира Саласар. Дональд Трамп, выступая на прошлой неделе в Майами, повторил свой план «дружеского поглощения» Кубы. Но тут же в своем духе сказал, что «это может сработать, а, может, и нет». Как президент представляет себе эту опцию? К берегам Кубы в сопровождении военных кораблей подойдут баржи с горючим и едой для голодающего населения? В Вашингтоне успокаивают диаспору: Марко Рубио знает, что он делает. Госсекретарь в самом деле не девелопер Стивен Уиткофф, спецпредставитель Трампа по всем вопросам, который на международных встречах появляется с лицом человека, который не понимает, где он оказался. Но пока не ясно, каков план Трампа и Рубио по Кубе и какими картами они располагают. В любом случае складывается парадоксальная ситуация. Жесткие действия США против Ирана вызвали отторжение подавляющего большинства американцев. Но и «дружеский» захват Кубы, так сказать вариант light, не вызывает у них полного понимания и одобрения. Этот сюжет был Белым домом плохо продан.

А как реагируют на все эти, пока чисто пропагандистские манипуляции, рядовые кубинцы? Кэтрин Хенсинг, профессор антропологии Университета Нью-Йорка, которая только что вернулась с Кубы, говорит, что «кубинская молодежь хочет изменений любым способом». Но при этом, делится она своими впечатлениями, эти молодые люди «не могут позволить себе роскошь думать о каких-либо других вещах, кроме как о своем ежедневном выживании». А что военная элита? В четверг власти острова сообщили об освобождении при посредничестве Ватикана 51 политического заключенного. Но на острове политзэков около 1 тысячи, и этот демонстративный жест навстречу Америке по образу и духу того, что сделали власти Венесуэлы после поимки Николаса Мадуро, может вызвать лишь усмешку. Ясно, что Америка не может повторить на Кубе свой венесуэльский опыт. Кого она будет похищать там - одного несчастного Диаса-Канеля или весь клан Рауля Кастро? С вашего позволения, небольшой исторический экскурс. У Фиделя Кастро было двое любимчиков - Карлос Лахе, вице-президент Кубы, и Роберто Робайна, министр иностранных дел. Говорят, что во время заседаний правительства он останавливался возле них и гладил обоих по головам. Считалось, что один из них станет его преемником. У обоих был имидж реформистов. Лахе, например, активно выступал за постепенную экономическую либерализацию.