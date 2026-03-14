ХАМАС призвал Иран не стрелять по арабам

Движение ХАМАС осудило американо-израильские атаки на Иран, подчеркнув право исламской республики на ответ. Но вместе с тем террористическая группировка призвала Тегеран не наносить удары по соседним с Израилем странам. Об этом сообщает 12-й израильский телеканал.

«Признавая право Ирана отвечать на американо-израильскую агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, ХАМАС обращается к нашим братьям в Иране с призывом не наносить удары по соседним странам и призывает все страны региона к сотрудничеству ради прекращения этой агрессии, сохранения уз братства между ними», - цитирует телеканал заявление террористов.

Известно, что штаб-квартира ХАМАС располагается в Катаре, который в настоящее время подвергается ударам со стороны Ирана.