Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

Массовые задержания в Абу-Даби

13:26 2114

В Абу-Даби правоохранительные органы арестовали 45 человек за съемку различных мест во время военной конфронтации с Ираном и публикацию этих видеоматериалов в социальных сетях, сообщает Khaleej Times.

Их обвинили в распространении «неточной и вводящей в заблуждение информации», которая могла провоцировать общественное мнение и распространять слухи.

Власти подчеркнули, что такие действия нарушают закон и могут негативно сказаться на безопасности населения, текущих операциях по обеспечению порядка, а также призвали ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее The Telegraph сообщила, что в Дубае задержали 21 человека, которого обвинили в «использовании Сети или других технических инструментов для распространения фейковых новостей, слухов или провокационной пропаганды», связанных с ударами Ирана по ОАЭ.

Один из них — 60-летний турист из Лондона, который снимал на видео полет иранских ракет, нацеленных на город. Сам он заявил, что не хотел нарушать закон, и удалил видеозапись со своего телефона по требованию властей. Размещал ли он ее в интернете, неизвестно.

О задержании еще нескольких иностранцев за съемку инцидентов, связанных с атаками беспилотников, накануне также написала газета Financial Times.

Исполнительный директор Detained in Dubai Радха Стирлинг объяснила, что, согласно законам Объединенных Арабских Эмиратов, обвинение может быть предъявлено как тому, кто изначально опубликовал контент, так и любому, кто с ним взаимодействовал, а именно: переделывал, репостил или комментировал.

Наказание за подобное преступление в ОАЭ предусматривает до двух лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. дирхамов ($54,5 тыс.). Осужденные за него иностранцы также подлежат депортации.

Власти ОАЭ предупреждали, что за публикацию подобных изображений и видеозаписей с мест происшествий может грозить тюремное заключение. По данным Detained in Dubai, более 200 человек уже были привлечены к ответственности по аналогичным законам в Катаре.

