Вице-спикер бьет в набат: рождаемость и численность населения в Азербайджане падают

В последние несколько лет в Азербайджане наблюдается снижение численности населения, заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов. По его словам, если в 2015 году в стране родилось более 160 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель оказался ниже 100 тысяч.

«Если в 2015 году в школах Азербайджана обучалось 1,5–1,6 миллиона детей, то при сохранении нынешних темпов через несколько лет число учащихся в наших школах составит примерно 1 миллион.

Это создает риск сокращения около 50 тысяч учителей. Через несколько десятилетий, вероятно, произойдут серьезные изменения в соотношении между населением пенсионного возраста и населением трудоспособного возраста. Это может оказать серьезное влияние как на нашу экономику, так и на социальную политику».

«Полагаю, что в 2026 году и в последующие годы внимание нашего правительства к демографическим вопросам будет усилено», — добавил Ахмедов.