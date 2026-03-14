Instagram открывает личные переписки

Социальная сеть Instagram объявила о прекращении поддержки сквозного шифрования в чатах с 8 мая 2026 года. Информация опубликована в справочном центре платформы. Пользователям защищенных чатов рекомендуют заранее сохранить переписки и медиафайлы, так как доступ к ним после отключения шифрования может быть утрачен.

В Meta обещают вскоре добавить инструкции по сохранению данных прямо в интерфейс чатов. По мнению экспертов, отказ от сквозного шифрования связан с давлением западных властей (законопроекты Chat Control в ЕС и Online Safety Act в Британии), а также с желанием Meta обучать нейросети на пользовательских данных.

Ранее встроенная система жалоб и так позволяла передавать расшифрованные сообщения корпорации. Cпециалисты советует относиться к личным сообщениям в Instagram как к публичным и не использовать их для конфиденциального общения.