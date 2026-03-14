В водохранилище Мушвигабада строятся канализационные коллекторы и очистные сооружения сточных вод

В рамках Государственной программы на 2026–2035 годы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевой и сточной канализации в городе Баку и на Апшеронском полуострове, подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Агентство водных ресурсов продолжает плановые строительные работы по созданию и модернизации систем питьевого водоснабжения и сточных вод.

Пресс-секретарь Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу сообщил о ходе работ. По его словам, Управление строящихся объектов этой структуры приступило к строительству новых канализационных коллекторов и сооружений очистки сточных вод на территории города Баку и Апшеронского района.

В рамках проекта в водохранилище Мушвигабада ведется строительство очистного сооружения сточных вод производительностью 75 тысяч кубометров в сутки.

Согласно проекту, строительство ряда основных и вспомогательных объектов уже завершено: закончено бетонирование поясных балок крупной решетки, а на завершающем этапе сейчас проводятся земляные работы.

В песко- и жироуловителе с системой аэрации завершено строительство пола, продолжается возведение железобетонных стен.

Залит фундамент здания воздуходувок (blower), ведется строительство колонн и стен. Здание механического оборудования предназначено для транспортировки большого объема отходящих газов под средним давлением.

В распределительном узле биосферного бассейна завершено бетонирование пола. В аэротенке продолжаются земляные работы и одновременно выполняется каменная засыпка укрепляющего слоя.

На участке обезвоживания ила завершена заливка фундамента, а также бетонирование мастерской, административного и сторожевого зданий. Начато строительство здания электрической подстанции, которая обеспечит энергоснабжение очистного комплекса.

После очистки сточные воды будут проходить обработку ультрафиолетовым излучением, после чего станут пригодными для промышленного использования и будут направляться по назначению.

Общая протяженность подводящего канализационного коллектора водохранилища Мушвигабада составляет 18,9 км. Из них 15,2 км будут построены методом микротоннелирования, а 3,7 км — в виде обычного канализационного коллектора. Кроме того, из 30 запланированных шахт уже начаты работы на 6.

Проект будет способствовать управлению сточными водами, формирующимися в городе Хырдалан, а также в поселках 28 Мая, Хокмели, Мушвигабад и Ашагы Гюздек. Кроме того, он позволит регулировать грунтовые воды вокруг Джейранбатанского водохранилища и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Подобные проекты, особенно канализационные сети, построенные с применением технологии микротоннелирования, считаются современными, устойчивыми и способствуют повышению уровня удовлетворенности населения.

Реализация проекта началась в 2025 году, а завершить его планируется в 2028 году. Работы ведутся поэтапно с соблюдением экологических стандартов и требований безопасности.

По словам пресс-секретаря, проекты направлены на формирование новой инфраструктуры, модернизацию существующих сетей и увеличение их пропускной способности. Также будет обеспечена бесперебойная транспортировка сточных вод, снизится риск подтоплений и повысится эффективность эксплуатации систем.

Выполняемые работы внесут важный вклад в более современную и безопасную очистку сточных вод, защиту окружающей среды и улучшение доступа населения к коммунальным услугам. Реализация таких проектов обеспечит устойчивую и эффективную работу систем водоснабжения и канализации в Баку и на Апшеронском полуострове.