Лукашенко пригрозил отправить министра в штурмовики

Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов отправится в «штурмовой отряд», если не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Тему содержания телят президент Беларуси назвал «больной».
«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал Лукашенко.
«Построю и пойду», — ответил министр.
Лукашенко улыбнулся и предложил: «Да, лучше построй, а там уже...»
Лукашенко назначил Горлова министром сельского хозяйства и продовольствия год назад, в марте 2025-го.
Ранее на этой неделе Лукашенко рассказал, что глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк оказался в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Он добавил, что Масляк был взят с поличным, а скрыть факт коррупции невозможно.