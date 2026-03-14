Лукашенко пригрозил отправить министра в штурмовики

Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов отправится в «штурмовой отряд», если не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Тему содержания телят президент Беларуси назвал «больной».

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал Лукашенко.

«Построю и пойду», — ответил министр.

Лукашенко улыбнулся и предложил: «Да, лучше построй, а там уже...»

Лукашенко назначил Горлова министром сельского хозяйства и продовольствия год назад, в марте 2025-го.

Ранее на этой неделе Лукашенко рассказал, что глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк оказался в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Он добавил, что Масляк был взят с поличным, а скрыть факт коррупции невозможно.