Пехлеви рассказал, кто будет управлять Ираном после аятолл

Чтобы в случае падения Исламской Республики Иран управление страной не оказалось под угрозой краха, в последние месяцы велась работа одновременно по двум направлениям, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

«Во-первых, разработка ясной программы управления страной в рамках «Проекта процветания Ирана».

Во-вторых, выявление и отбор достойных женщин и мужчин для участия в Системе переходного управления и в реализации этой программы.

В этом процессе многие соотечественники, обладающие необходимым для Ирана ценным опытом, в том числе экспертным, выразили готовность участвовать в восстановлении страны и в служении Родине.

Эта работа велась в рамках Комитета по рассмотрению и отбору членов Системы переходного управления, которым руководит доктор Саид Касеми-Неджад. В течение последних месяцев внутри страны и за ее пределами были выявлены и проверены квалифицированные лица для руководства различными секторами Системы переходного управления.

Система переходного управления под моим руководством будет готова взять на себя управление страной сразу после падения исламской республики и в кратчайшие сроки обеспечить порядок, безопасность, свободу, а также создать условия для процветания и развития Ирана», - сказал Пехлеви.