Уничтожают лидеров иранских прокси

В ночь на 14 марта в Багдаде были нанесены точечные удары по объектам шиитских вооруженных группировок, входящих в структуру «Аль-Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации). В районе Аль-Арасат ракета поразила дом, использовавшийся штабом группировки «Катаиб Хезболла».

В результате погиб ключевой командир Абу Али аль-Амири, еще двое бойцов ранены, сообщают местные источники. Спустя два часа на востоке столицы Ирака был атакован автомобиль, погиб боевик «Аль-Хашд аш-Шааби» из той же группировки.

Кроме того, удары наносились по штабу 40-й бригады в Карраде, по 30-й бригаде в Мосуле и базе в Эль-Каиме. В ходе одного из рейдов также погиб командир ракетной системы бригады «Бадр».