Президент Сербии: «Хорватия, Албания и Косово готовятся напасть на нас»

Хорватия, Албания и сепаратистское Косово формируют альянс, чтобы напасть на Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Они формируют союз, чтобы атаковать нас... Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного - на Ближнем Востоке. Думаю, это их единственные намерения — дождаться подходящего момента, когда во всем мире наступит хаос», — сказал президент Сербии в интервью государственной телерадиокомпании RTS.

Он подчеркнул, что Белград усиливает оборону и готовится защищать страну. Заявление связано с трехсторонним соглашением о военном сотрудничестве, подписанным Хорватией, Албанией и Косово в 2025 году, которое, по мнению сербских властей, может представлять угрозу для Сербии.