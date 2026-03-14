USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Новость дня
Переизбрали президента Федерации водных видов спорта Азербайджана

фото
15:56

14 марта состоялось общее собрание Общественного объединения «Федерация водных видов спорта Азербайджана».

Мероприятие, организованное в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Выступивший на собрании министр молодежи и спорта Фарид Гаибов приветствовал участников и пожелал им успехов.

После утверждения повестки дня генеральный секретарь федерации Фархад Алиев выступил с отчетом о работе, проделанной в федерации за период 2022–2026 годов.

Затем вопрос о реорганизации федерации путем присоединения Общественного объединения «Федерация парусного спорта Азербайджана» к Общественному объединению «Федерация водных видов спорта Азербайджана» был вынесен на голосование и принят.

Кроме того, устав Общественного объединения «Федерация водных видов спорта Азербайджана» в новой редакции был принят путем голосования. Далее прошли выборы в руководство федерации.

По результатам голосования Вугар Ахмедов был избран президентом федерации на следующие 4 года. Вугар Ахмедов в своем выступлении выразил благодарность за оказанное ему доверие и подчеркнул, что в результате объединения федераций сформировалась более крупная и единая спортивная структура.

По результатам голосования Камиль Гусейнов, Фарид Амиров и Намиг Оруджов были избраны вице-президентами федерации, а Фархад Алиев — исполнительным вице-президентом. Рахман Ханларов и Бурджу Алгон Джорджианни были избраны членами Правления.

Затем прошли выборы в Контрольно-ревизионную комиссию. Ариф Лазимзаде был избран председателем, а Вусал Гурбанов и Эльвин Гейдаров — членами.

В заключение вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступил с речью, поздравив новоизбранное руководство федерации и пожелав ему успехов в будущей деятельности.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться