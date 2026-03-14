Переизбрали президента Федерации водных видов спорта Азербайджана

14 марта состоялось общее собрание Общественного объединения «Федерация водных видов спорта Азербайджана».
Мероприятие, организованное в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Выступивший на собрании министр молодежи и спорта Фарид Гаибов приветствовал участников и пожелал им успехов.
После утверждения повестки дня генеральный секретарь федерации Фархад Алиев выступил с отчетом о работе, проделанной в федерации за период 2022–2026 годов.
Затем вопрос о реорганизации федерации путем присоединения Общественного объединения «Федерация парусного спорта Азербайджана» к Общественному объединению «Федерация водных видов спорта Азербайджана» был вынесен на голосование и принят.
Кроме того, устав Общественного объединения «Федерация водных видов спорта Азербайджана» в новой редакции был принят путем голосования. Далее прошли выборы в руководство федерации.
По результатам голосования Вугар Ахмедов был избран президентом федерации на следующие 4 года. Вугар Ахмедов в своем выступлении выразил благодарность за оказанное ему доверие и подчеркнул, что в результате объединения федераций сформировалась более крупная и единая спортивная структура.
По результатам голосования Камиль Гусейнов, Фарид Амиров и Намиг Оруджов были избраны вице-президентами федерации, а Фархад Алиев — исполнительным вице-президентом. Рахман Ханларов и Бурджу Алгон Джорджианни были избраны членами Правления.
Затем прошли выборы в Контрольно-ревизионную комиссию. Ариф Лазимзаде был избран председателем, а Вусал Гурбанов и Эльвин Гейдаров — членами.
В заключение вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступил с речью, поздравив новоизбранное руководство федерации и пожелав ему успехов в будущей деятельности.