Переизбрали президента Федерации водных видов спорта Азербайджана

Мероприятие, организованное в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Выступивший на собрании министр молодежи и спорта Фарид Гаибов приветствовал участников и пожелал им успехов.

После утверждения повестки дня генеральный секретарь федерации Фархад Алиев выступил с отчетом о работе, проделанной в федерации за период 2022–2026 годов.

Затем вопрос о реорганизации федерации путем присоединения Общественного объединения «Федерация парусного спорта Азербайджана» к Общественному объединению «Федерация водных видов спорта Азербайджана» был вынесен на голосование и принят.