Атака на греческий танкер

Греческий танкер Maran Homer попал под атаку «неизвестного объекта» в Черном море, сообщает CNN Greece со ссылкой на оператора Maran Tankers Management.

ЧП произошло около 04:35 14 марта. Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, где оно должно было принять нефть из Казахстана, уточнили в компании.

У танкера незначительно повреждена палуба, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не допущено, добавили в компании. Судно уже покинуло Новороссийск.