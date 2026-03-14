Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Новость дня
Иран назвал Украину «законной целью»

16:14 1409

Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи призвал считать всю территорию Украины «законной целью для атак».

«Предоставляя поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», - сказал Азизи.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Иран поставлял «Шахеды» России для атак по Украине, но сейчас происходит наоборот.

По словам Зеленского, россияне передают Ирану дроны-камикадзе типа «Шахед», которые произвели на территории России. БПЛА используют, чтобы атаковать объекты Соединенных Штатов и союзников в регионе.

Украинский лидер также выразил мнение, что война на Ближнем Востоке на руку президенту России Владимиру Путину, так как после начала боевых действий доходы от продажи российской нефти резко выросли и составляют, по оценкам Зеленского, около 150 миллионов долларов в день.

