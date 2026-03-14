USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Новость дня
Сколько еще продлится война с Ираном?

16:31 723

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается сворачивать военные действия на Ближнем Востоке в обозримой перспективе - кампания против Ирана может растянуться еще как минимум на несколько недель. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, некоторые советники главы государства предпринимают попытки склонить его к завершению операции, однако Трамп настроен на продолжение ударов по Ирану и проиранским формированиям. Данная позиция расходится с официальной риторикой президента о том, что американские вооруженные силы практически справились с поставленными задачами, обращает внимание издание.

В Пентагоне в то же время считают, что активная фаза конфликта продлится еще не менее нескольких недель.

Отдавая приказ о начале военной кампании, Трамп был убежден в том, что американская армия способна добиться стремительной и безоговорочной победы над исламской республикой, рассказали источники газеты. Президент вдохновлялся успехом ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, а также военной операцией в Венесуэле.

Тем не менее ведение боевых действий против Ирана еженедельно обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, а конфликт рискует перерасти в затяжное и более масштабное региональное противостояние, что способно нанести серьезный удар по американской экономике и спровоцировать стагфляцию, предостерегает издание.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться