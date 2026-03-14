Чемпионке Азербайджана Ульвие Фаталиевой нет равных и в Узбекистане

В турнире, в котором участницы играли с контролем времени 60 минут плюс 30 секунд за каждый сделанный ход, победу одержала победительница недавнего чемпионата Азербайджана, чемпионка Европы-2024 Ульвия Фаталиева. В 9 турах она набрала 6,5 очка и единолично заняла 1-е место.

В Бухаре завершился престижный международный турнир под названием «Женский чемпионат по шахматам» (Women’s Chess Championship).

Ульвия с рейтингом 2431 была лишь пятым номером турнира. Она обыграла узбечку Гюльрухбегим Тохиржонову (2347), россиянику Ольгу Гиря (2389), гречанку Ставрулу Цолакиду (2479), украинку Юлию Осмак (2458) и еще одну узбекскую шахматистку Афрузу Хамдамову (2408).

Также Фаталиева трижды сыграла вничью, а единственное поражение потерпела от индийского гроссмейстера Харики Дронавалли (2466), которая в итоге набрала 5,5 очка и заняла 3-е место. На второй строчке с 6 очками расположилась грузинка Нана Дзагнидзе (2469).

Победа в турнире принесла Ульвие Фаталиевой 8 тысяч долларов.