Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»

Президент Украины Владимир Зеленский не называет главу США Дональда Трампа своим другом, хотя признает наличие рабочих отношений между ними. Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому радио.

Настоящим другом среди мировых лидеров Зеленский считает президента Франции Эммануэля Макрона. Их связывают многолетнее общение и совместная работа в сложные времена для Украины.

«Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты», – сказал украинский лидер.

Он напомнил, что первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию. Тесные контакты лидеров способствовали сближению стран.

Отношения с Трампом, по словам Зеленского, «немного сложнее».

«Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители», – пошутил президент.

Он добавил, что, вероятно, стал бы «не самым любимым сыном» Трампа. В то же время американскому лидеру нравится общение с ним, хотя некоторые шаги не вызывают одобрения.

«Но я – президент, я защищаю интересы своей страны», – подчеркнул Зеленский.