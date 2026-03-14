Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»

17:28 1674

Президент Украины Владимир Зеленский не называет главу США Дональда Трампа своим другом, хотя признает наличие рабочих отношений между ними. Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому радио.

Настоящим другом среди мировых лидеров Зеленский считает президента Франции Эммануэля Макрона. Их связывают многолетнее общение и совместная работа в сложные времена для Украины.

«Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты», – сказал украинский лидер. 

Он напомнил, что первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию. Тесные контакты лидеров способствовали сближению стран.

Отношения с Трампом, по словам Зеленского, «немного сложнее».

«Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители», – пошутил президент.

Он добавил, что, вероятно, стал бы «не самым любимым сыном» Трампа. В то же время американскому лидеру нравится общение с ним, хотя некоторые шаги не вызывают одобрения.

«Но я – президент, я защищаю интересы своей страны», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»
Cерия взрывов в Израиле: есть раненые
Cерия взрывов в Израиле: есть раненые видео
18:59 126
Атака на Москву
Атака на Москву
18:57 305
Трамп призвал Китай, Францию и Японию прислать корабли
Трамп призвал Китай, Францию и Японию прислать корабли обновлено 18:37; видео
18:37 5689
Уничтожают лидеров иранских прокси
Уничтожают лидеров иранских прокси обновлено 18:14; видео
18:14 2839
Кубок чемпионов: Азербайджан взял реванш у Испании и сыграет в полуфинале с США
Кубок чемпионов: Азербайджан взял реванш у Испании и сыграет в полуфинале с США обновлено 18:04
18:04 3603
Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну
Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну
17:58 1041
Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»
Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»
17:28 1675
Украинская армия идет вперед
Украинская армия идет вперед
17:15 2208
Украина атаковала российские корабли
Украина атаковала российские корабли фото
17:03 2403
Сколько еще продлится война с Ираном?
Сколько еще продлится война с Ираном?
16:31 1981
Украинцы ударили «Хаймарсом» по российским машинам с боеприпасами
Украинцы ударили «Хаймарсом» по российским машинам с боеприпасами видео
16:25 2819
