USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Новость дня
Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке

Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну

17:58 1043

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что на одной из авиабаз в Саудовской Аравии были уничтожены пять американских самолетов-заправщиков.

«Снова преднамеренно вводящий в заблуждение заголовок от фейковых СМИ — о пяти самолетах-заправщиках, которые якобы были уничтожены на одном из аэродромов Саудовской Аравии и больше не пригодны к использованию.

На самом деле база была атакована несколько дней назад, однако самолеты не были «поражены» или «уничтожены».

Четыре из пяти практически не получили повреждений и уже снова находятся в строю. Один получил немного больше повреждений, но вскоре тоже вернется в воздух. Ни один из них не был уничтожен или даже близок к этому, как утверждали заголовки фейковых СМИ.

The New York Times и The Wall Street Journal (в частности), а также другие низкопробные «газеты» и СМИ на самом деле хотят, чтобы мы проиграли войну. Их ужасные публикации полностью противоречат реальным фактам.

Это действительно больные и безумные люди, которые не понимают, какой вред наносят Соединенным Штатам Америки.

К счастью, как доказала наша великая и убедительная победа на выборах 2024 года, народ нашей страны понимает, что происходит, гораздо лучше, чем фейковые СМИ!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

ЭТО ВАЖНО

Cерия взрывов в Израиле: есть раненые
Cерия взрывов в Израиле: есть раненые видео
18:59 130
Атака на Москву
Атака на Москву
18:57 309
Трамп призвал Китай, Францию и Японию прислать корабли
Трамп призвал Китай, Францию и Японию прислать корабли обновлено 18:37; видео
18:37 5692
Уничтожают лидеров иранских прокси
Уничтожают лидеров иранских прокси обновлено 18:14; видео
18:14 2840
Кубок чемпионов: Азербайджан взял реванш у Испании и сыграет в полуфинале с США
Кубок чемпионов: Азербайджан взял реванш у Испании и сыграет в полуфинале с США обновлено 18:04
18:04 3603
Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну
Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну
17:58 1044
Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»
Зеленский пошутил о Трампе: «Был бы нелюбимым сыном»
17:28 1678
Украинская армия идет вперед
Украинская армия идет вперед
17:15 2210
Украина атаковала российские корабли
Украина атаковала российские корабли фото
17:03 2404
Сколько еще продлится война с Ираном?
Сколько еще продлится война с Ираном?
16:31 1982
Украинцы ударили «Хаймарсом» по российским машинам с боеприпасами
Украинцы ударили «Хаймарсом» по российским машинам с боеприпасами видео
16:25 2820
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться