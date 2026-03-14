Трамп набросился на американские СМИ: Они хотят, чтобы мы проиграли войну

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что на одной из авиабаз в Саудовской Аравии были уничтожены пять американских самолетов-заправщиков.

«Снова преднамеренно вводящий в заблуждение заголовок от фейковых СМИ — о пяти самолетах-заправщиках, которые якобы были уничтожены на одном из аэродромов Саудовской Аравии и больше не пригодны к использованию.

На самом деле база была атакована несколько дней назад, однако самолеты не были «поражены» или «уничтожены».

Четыре из пяти практически не получили повреждений и уже снова находятся в строю. Один получил немного больше повреждений, но вскоре тоже вернется в воздух. Ни один из них не был уничтожен или даже близок к этому, как утверждали заголовки фейковых СМИ.

The New York Times и The Wall Street Journal (в частности), а также другие низкопробные «газеты» и СМИ на самом деле хотят, чтобы мы проиграли войну. Их ужасные публикации полностью противоречат реальным фактам.

Это действительно больные и безумные люди, которые не понимают, какой вред наносят Соединенным Штатам Америки.

К счастью, как доказала наша великая и убедительная победа на выборах 2024 года, народ нашей страны понимает, что происходит, гораздо лучше, чем фейковые СМИ!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.