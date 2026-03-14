Тот, кто контролирует Харк, контролирует войну…

Решение президента США Дональда Трампа перенести войну на остров Харк — жемчужину нефтегазовой экономики Ирана — было необходимым, смелым и крайне эффективным, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«Это поможет сократить продолжительность войны. Редко в ходе боевых действий враг предоставляет вам такой единый объект, как остров Харк, который может кардинально изменить исход конфликта. Если Иран потеряет контроль или возможность управлять своей нефтяной инфраструктурой на острове Харк, его экономика будет уничтожена. Тот, кто контролирует остров Харк, контролирует судьбу этой войны», — написал соратник Трампа в соцсети Х.