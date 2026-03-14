Иран удивил Трампа

Президент США Дональд Трамп и его советники были удивлены масштабом и размахом ответных мер Ирана, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам дипломатов и других лиц, знакомых с ситуацией, союзники в Персидском заливе в частном порядке возмущены действиями США. Они обвиняют администрацию Трампа в развязывании войны, которая поставила их под угрозу и подорвала их имидж роскошного, благоприятного для бизнеса региона.

По словам источника, на этой неделе Трамп проводил приватные беседы с этими лидерами. Американские официальные лица в частном порядке заявляют, что планов по выводу войск нет — в регион направляются дополнительно морские пехотинцы и военные корабли — и некоторые ожидают, что боевые действия продлятся несколько недель или дольше.

Однако, по словам чиновников, существует и другой сценарий: Трамп просто объявляет о победе и прекращает боевые действия.