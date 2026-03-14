Американский флаг впервые за семь лет

США подняли флаг над своим посольством в Венесуэле после семилетнего перерыва. «Новая эра началась. Мы остаемся в Венесуэле», — написала в соцсети X поверенная в делах США Лора Догу, опубликовав фото поднятия звездно-полосатого флага.

Флаг был поднят 14 марта 2026 года — ровно через семь лет после того, как его спустили в 2019 году, когда Каракас разорвал отношения с Вашингтоном из-за отказа США признать переизбрание Николаса Мадуро.

Восстановление дипотношений стало возможным после январского рейда американского спецназа, в ходе которого Мадуро и его супруга были доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. Временным лидером страны стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента.