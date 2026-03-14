Турция сомневается, обстреливал ли ее Иран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Иран опровергает утверждения о запуске баллистической ракеты по территории Турции.

Фидан отметил, что обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, однако указал на наличие некоторых противоречивых моментов.

«У нас состоялся телефонный разговор с моим иранским коллегой. По поводу инцидента распространяется различная информация, однако иранская сторона заявляет, что такого нападения не было. Есть определенные технические данные. Эти противоречия обсуждаются как по дипломатическим, так и по военным каналам», — сказал он.

Глава МИД добавил, что главным приоритетом Турции является предотвращение дальнейшей эскалации войны и ее распространения на регион.