Трамп: Разбомбим к черту ракеты Ирана. Помощь Украины не нужна. С нефтью все будет в порядке
Иранские силовики пытаются выжить

Израильская армия сообщила в персоязычном аккаунте в соцсети Х, что боевики «Басидж», принимавшие непосредственное участие в кровавых расправах над согражданами в ходе недавних протестов, опасаются появляться на улицах иранских городов в страхе перед авиаударами американо-израильской коалиции.

«Боевики «Басидж», которые без страха устраивали смертоносные расправы над своими соотечественниками, теперь попрятались и боятся! Самолеты армии обороны Израиля свободно летают над улицами Тегерана и поражают боевиков «Басидж» и их блокпосты», — говорится в заявлении. В обращении подчеркивается, что звук израильских самолетов над улицами города является свидетельством того, что «улицы очищаются от насилия, а страх от народа Ирана перешел к террористам «Басидж».

Иранские силовики и были замечены покидающими начальную школу для девочек «Махдие» в Тегеране сегодня, 14 марта. На кадрах, присланных одним из жителей Тегерана, видно, как персонал покидает территорию школы на автомобилях и мотоциклах.

В соцсетях и иранских оппозиционных каналах распространяются кадры последствий удара по полицейскому участку № 148 на перекрестке «Палестина» в Тегеране. Атака, по данным источников, произошла в пятницу.

На фотографиях видно, что здание участка, который недавно, как утверждают пользователи, использовался для подавления протестов, получил серьезные повреждения. При этом расположенный рядом театр «Хамун», судя по снимкам, практически не пострадал.

На другом снимке — полицейский участок № 108 в районе Наваб в Тегеране. Как видно по фотографии, здание получило значительные разрушения, однако гражданские объекты рядом не пострадали.

