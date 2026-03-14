Иранцы умоляют Трампа бомбить Иран

Иранец Армин Ассади, который сбежал из Ирана, рассказал журналистам, что иранцы «молят» президента США Дональда Трампа продолжать атаки на военные объекты исламской республики.
«Если ты молишься, чтобы тебя бомбили, это не надежда — это отчаяние! Вы буквально видите, как люди поют и танцуют на улицах всего в нескольких кварталах от того места, куда упала первая ракета! Это безумная идея находить надежду в том, чтобы тебя бомбили, — вот насколько эти люди отчаялись, и они благодарят за это Америку», - утверждает мужчина.
March 14, 2026