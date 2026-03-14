Премьер-лига: «Сабах» и «Карабах» очков не теряют

Заочная борьба за чемпионство между футбольными клубами «Сабах» и « Карабах » продолжается.

Сегодня в рамках 24-го тура азербайджанской Премьер-лиги обе команды одержали победы. «Сабах» в Губе разгромил «Имишли» - 5:0. Отличились Стив Солвет (10-я минута), Джой-Лэнс Миккельс (15-я с пенальти и 35-я), Кахим Паррис (49-я) и Алексей Исаев (73-я с пенальти).

«Карабах» выиграл в гостях у «Зиря» - 3:1.

Агдамцы получили преимущество в два мяча после голов Джони Монтиэля (22-я минута) и Камило Дурана (55-я). Гол футболиста «Зиря» Джейхуна Нуриева на 70-й минуте возродил интригу, но уже через две минуты Кади восстановил статус-кво.

«Сабах» по-прежнему опережает «Карабах» на 7 очков, но у чемпиона игра в запасе.

Результаты других матчей тура: «Араз-Нахчыван» - «Карван-Евлах» - 2:1, «Сумгаит» - «Шамахы» - 0:1, «Имишли» - «Сабах» - 0:5.

Завтра состоятся заключительные игры 24-го тура: «Кяпяз» - «Туран-Товуз» (15:00) и «Габала» - «Нефтчи» (18:00).

