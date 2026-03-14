Нетаньяху хочет поговорить с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как сообщает издание Ynet, запрос поступил с целью установления израильско-украинского сотрудничества в вопросах перехвата иранских дронов на фоне обширного опыта Украины в этой сфере.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил поступление запроса, добавив, что телефонный разговор между лидерами двух стран, возможно, состоится в начале следующей недели.