Арабы попросили переговоры. Но Трамп намерен идти до конца

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия союзников на Ближнем Востоке по началу дипломатических переговоров с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Удары в пятницу вечером США по острову Харк, главному нефтяному экспортному хабу Ирана, подчеркнули решимость Трампа продолжать войну, отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил, что Трамп отверг усилия по началу переговоров и сосредоточен на продолжении войны для дальнейшего ослабления военных возможностей Тегерана.

«Он не заинтересован в этом сейчас, и мы продолжим миссию без перерыва. Может быть, настанет день, но не сейчас», — сказал чиновник. «Президент Трамп сказал, что новое потенциальное руководство в Иране указало, что хочет поговорить, - и в итоге будет говорить. Пока операция «Эпическая ярость» продолжается без перерыва», — сказал второй высокопоставленный чиновник Белого дома, когда его попросили прокомментировать вопрос.

Иран, со своей стороны, отверг возможность любого прекращения огня до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками в прекращении конфликта.

Иранские источники сообщили, что Тегеран отверг усилия нескольких стран по переговорам о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не прекратят свои авиаудары и не удовлетворят требования Ирана, которые включают постоянное прекращение атак США и Израиля и «компенсацию» в рамках прекращения огня.

Вместо этого позиция Ирана ужесточилась, сказал третий высокопоставленный иранский источник. «Все, что ранее передавалось через дипломатические каналы, теперь неактуально», — сказал источник.

«Стражи (Корпус стражей исламской революции) твердо убеждены, что, если они потеряют контроль над Ормузским проливом, Иран проиграет войну.

Поэтому стражи не примут никакого прекращения огня, переговоров о прекращении огня или дипломатических усилий, и политические лидеры Ирана не будут участвовать в таких переговорах, несмотря на попытки нескольких стран», — добавил источник.

Один источник Reuters сообщил, что высший чиновник Ирана по безопасности Али Лариджани и министр иностранных дел Аббас Аракчи пытались использовать Оман как канал для обсуждения прекращения огня, которое включало бы вице-президента США Джей Ди Вэнса. Но эти обсуждения не принесли успеха. Оман, который выступал посредником в переговорах до войны, несколько раз пытался открыть канал связи, но Белый дом дал понять, что не заинтересован в этом.

Египет, который был вовлечен в посредничество до войны, также пытался возобновить коммуникации, согласно трем источникам в сфере безопасности и дипломатии. Хотя эти усилия, похоже, не принесли прогресса, они обеспечили некоторую военную сдержанность со стороны соседних стран, подвергшихся ударам Ирана, добавил другой источник Reuters.