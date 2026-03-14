Италия поддержала Трампа: надо смягчить санкции против России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил Брюсселю последовать примеру США и снизить давление на цены на энергоносители путем смягчения санкций против Москвы, пишет Financial Times.

«США сделали прагматичный выбор, и я считаю, что Италия и Европа должны сделать такой же прагматичный выбор. Речь идет не о поддержке Путина или антипутинской позиции. На мой взгляд, Трамп поступил правильно», — заявил Сальвини.

При этом глава МИД Италии Антонио Таяни придерживается противоположной позиции. Он поддержал мнение ряда европейских лидеров о том, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока Москва не согласится на прекращение огня в Украине.

Накануне Министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Соответствующая лицензия, выданная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), действует вплоть до 11 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная и узкоспециализированная мера, которая не принесет Москве большой выгоды.

Решение вызвало резкую реакцию ряда европейских лидеров: в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал действия Вашингтона следующим образом: «Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы как можно скорее положить конец этой ужасной войне. Именно поэтому мы по-другому смотрим на решение, которое было принято вчера вечером в Вашингтоне».