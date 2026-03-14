USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Италия поддержала Трампа: надо смягчить санкции против России

22:29 320

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил Брюсселю последовать примеру США и снизить давление на цены на энергоносители путем смягчения санкций против Москвы, пишет Financial Times.

«США сделали прагматичный выбор, и я считаю, что Италия и Европа должны сделать такой же прагматичный выбор. Речь идет не о поддержке Путина или антипутинской позиции. На мой взгляд, Трамп поступил правильно», — заявил Сальвини.

При этом глава МИД Италии Антонио Таяни придерживается противоположной позиции. Он поддержал мнение ряда европейских лидеров о том, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока Москва не согласится на прекращение огня в Украине.

Накануне Министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Соответствующая лицензия, выданная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), действует вплоть до 11 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная и узкоспециализированная мера, которая не принесет Москве большой выгоды.

Решение вызвало резкую реакцию ряда европейских лидеров: в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал действия Вашингтона следующим образом: «Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы как можно скорее положить конец этой ужасной войне. Именно поэтому мы по-другому смотрим на решение, которое было принято вчера вечером в Вашингтоне».

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться