Макрон взялся примирить Израиль с Ливаном

Французское правительство подготовило проект предложения по прекращению войны в Ливане, который потребует от ливанского правительства беспрецедентного шага — признания Израиля, сообщили Axios три источника, знакомые с деталями. Израиль и США рассматривают это предложение.

Французская инициатива может способствовать деэскалации войны, предотвратить длительную израильскую оккупацию Южного Ливана, усилить международное давление по поводу разоружения «Хезболлы» и открыть путь к историческому мирному соглашению. Ливанское правительство приняло план как основу для мирных переговоров. Оно глубоко обеспокоено тем, что возобновившаяся война, вызванная ракетными ударами «Хезболлы» по Израилю, может разрушить страну.

Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане, стремясь захватить всю территорию южнее реки Литани и демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы». Это может стать крупнейшим наземным вторжением Израиля в Ливан с 2006 года, втянув страну в центр эскалации войны с Ираном. Старший израильский чиновник отметил: «Мы собираемся поступить так же, как в Газе», имея в виду разрушение зданий, которые, как утверждает Израиль, «Хезболла» использует для хранения оружия и проведения атак.

Согласно французскому предложению, Израиль и Ливан начнут переговоры при поддержке США и Франции о «политической декларации», которая должна быть согласована в течение одного месяца. Переговоры начнутся на уровне старших дипломатов, а затем перейдут к старшим политическим лидерам. Предполагается, что декларация будет включать первоначальное признание Израиля Ливаном и обязательство ливанского правительства уважать суверенитет и территориальную целостность Израиля.

Израиль и Ливан также подтвердят приверженность резолюции Совета Безопасности ООН №1701, завершившей войну 2006 года, а также соглашению о прекращении огня от 2024 года. Ливанское правительство обязуется предотвращать атаки на Израиль с территории страны и реализовать собственный план разоружения «Хезболлы» и запрета ее военной деятельности.

Французское предложение предусматривает перебазирование ливанских вооруженных сил южнее реки Литани. Параллельно Израиль должен будет в течение месяца вывести войска с территорий, захваченных с начала текущей войны. Израиль и Ливан обязуются использовать механизм мониторинга под руководством США для контроля за нарушениями перемирия и немедленными угрозами. Миротворцы UNIFIL проверят разоружение «Хезболлы» южнее Литани, а коалиция стран, уполномоченных Советом Безопасности ООН, будет контролировать разоружение «Хезболлы» в остальной части Ливана.

Предложение предусматривает, что Ливан заявит о готовности начать переговоры по соглашению о постоянном ненападении с Израилем. Такое соглашение должно быть подписано в течение двух месяцев и положит конец формальному состоянию войны между двумя странами, которое продолжается с 1948 года. Соглашение обяжет Израиль и Ливан мирно разрешать споры и устанавливать меры безопасности.

После подписания соглашения о ненападении Израиль выведет войска с пяти позиций на юге Ливана, которые удерживались с ноября 2024 года. Финальная фаза французского плана предусматривает демаркацию границы между Израилем и Ливаном, а также между Ливаном и Сирией к концу 2026 года.

Президент Ливана Жозеф Аун уже назначил группу для возможных переговоров с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил бывшему министру Рону Дермеру вести ливанский файл во время войны. Дермер будет поддерживать контакты с администрацией Трампа и возглавлять любые переговоры с ливанским правительством в случае начала прямых переговоров в ближайшие недели.

Однако остается неясным, кто в администрации Трампа ведет ливанское направление в этот момент острого кризиса. Одной из первых задач Дермера будет координация с администрацией Трампа по вопросу о том, кто будет заниматься этим делом и выступать в качестве посредника США между сторонами. Несмотря на то, что французское предложение может служить основой для переговоров, ливанские и израильские официальные лица говорят, что соглашение будет труднодостижимым без сильного американского руководства.