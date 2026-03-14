Израиль уничтожает иранских генералов одного за другим

Иранские военные официально объявили о гибели бригадного генерала Абдоллы Джалали-Насаба в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление армии Ирана.

Ранее ЦАХАЛ сообщал о ликвидации в Тегеране Абдоллы Джалали-Насаба и Амира Шариата, назвав их высокопоставленными сотрудниками разведки штаба «Хатам аль-Анбия», подчиняющегося непосредственно верховному лидеру. По данным израильской стороны, они были назначены исполняющими обязанности после ликвидации их предшественника Салеха Асади 28 февраля.