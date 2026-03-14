Израиль уничтожает иранских генералов одного за другим

Иранские военные официально объявили о гибели бригадного генерала Абдоллы Джалали-Насаба в результате удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление армии Ирана.
Ранее ЦАХАЛ сообщал о ликвидации в Тегеране Абдоллы Джалали-Насаба и Амира Шариата, назвав их высокопоставленными сотрудниками разведки штаба «Хатам аль-Анбия», подчиняющегося непосредственно верховному лидеру. По данным израильской стороны, они были назначены исполняющими обязанности после ликвидации их предшественника Салеха Асади 28 февраля.
Специальный инспектор Генерального штаба ВС Ирана Аболькасем Бабаиан был убит в результате ударов США и Израиля. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Генерал Аболькасем Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США, выражаем соболезнования его семье и соратникам», - отметили военные, не уточнив место и время его гибели.
Отметим, что Бабаиан на момент убийства занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.