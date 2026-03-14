Безалаберность нидерландцев помешала азербайджанским спортсменам

Эльмир Алиев, отдел спорта
14 мартa 2026, 23:12 1476

Сборная Азербайджана по прыжкам на батуте, завоевавшая две медали на Кубке мира в Алкмаре (Нидерланды), столкнулась в стране тюльпанов с неприятной ситуацией.

О ней рассказала участница Олимпийских игр в Париже Сельджан Махсудова, завоевавшая в Алкмаре серебро в смешанных упражнениях в паре с братом Магсудом.

«В этот раз второе место. Очень рады этой медали. Через многое прошли, чтобы ее завоевать, - делится впечатлениями Сельджан. - Квалификация была очень тяжелая для нас. Мы попали в полуфинал, став 11-ми. В день полуфинала был большой стресс, так как утром, когда мы собрались выехать, не было автобуса, который отвозил нас в зал. Мы опоздали на разминку. Но спасибо организаторам за то, что они дали 20 минут, чтобы размяться. 

И вот мы выступили со стрессом и попали в финал с пятого места. В финале собрались и выступили очень хорошо. Эту медаль я запомню надолго, так как то, с каким трудом мы ее заработали, знают только те люди, которые были рядом в этот момент.

Хочу поблагодарить своего тренера за все! Дальше — больше! Команде спасибо за поддержку!»

Проблемы с транспортом, конечно, не красят организаторов столь серьезного соревнования, как Кубок мира. И хотя в то утро азербайджанскому смешанному дуэту удалось пробиться в финал, нервное начало дня сказалось позже. Оно отразилось на выступлении наших спортсменов в индивидуальных соревнованиях. И Сельджан, и Магсуд остановились в шаге от попадания в финал.

«Очевидный прокол организаторов, задержка автобуса на полчаса, - рассказывает haqqin.az главный тренер сборной Азербайджана Владимир Шуликин. - Соревнования начинались в 08:30. Ребята проснулись в 6 утра. Автобуса нет, спортсмены начинают нервничать, это сильный стресс перед выступлением. Все были на нервах. В такой ситуации Сельджан и Магсуд отпрыгали как могли. Повлияло это и на индивидуальные прыжки. Допустили ошибки. Магсуд допустил несвойственную ему ошибку. Должен был быть в финале. Сельджан тоже ошиблась, а ведь после первой квалификации она шла на 2-м месте.

К счастью, позже смогли собраться и завоевать серебро в смешанных упражнениях. Также Магсуд и Гусейн Аббасов взяли бронзу в мужских синхронных прыжках. 

Должен сказать, что этот этап Кубка мира собрал практически всех сильнейших спортсменов планеты. Фактически это был чемпионат мира.

Надо быть готовыми к любым трудностям. Такие моменты только закаляют. Сейчас вернемся из Нидерландов, и уже в начале апреля отправляемся на чемпионат Европы в Португалию. Постараемся выступить там хорошо».

Швейцария не пропустила американские самолеты
Швейцария не пропустила американские самолеты
00:30 231
Премьер Бельгии призвал к переговорам с Россией. А ЕС продлил санкции
Премьер Бельгии призвал к переговорам с Россией. А ЕС продлил санкции
00:13 307
Масштабные разрушения по всему Ирану
Масштабные разрушения по всему Ирану
00:10 709
Иран назвал Украину «законной целью». Реакция Киева
Иран назвал Украину «законной целью». Реакция Киева обновлено 23:38
14 мартa 2026, 23:38 8370
ОАЭ назвали Иран слабым и изолированным
ОАЭ назвали Иран слабым и изолированным
14 мартa 2026, 23:27 1212
Иран вывел из строя аэропорт Кувейта
Иран вывел из строя аэропорт Кувейта видео
14 мартa 2026, 23:22 1655
Израиль уничтожает иранских генералов одного за другим
Израиль уничтожает иранских генералов одного за другим обновлено 23:53
14 мартa 2026, 23:53 2292
Макрон взялся примирить Израиль с Ливаном
Макрон взялся примирить Израиль с Ливаном
14 мартa 2026, 22:42 600
Италия поддержала Трампа: надо смягчить санкции против России
Италия поддержала Трампа: надо смягчить санкции против России
14 мартa 2026, 22:29 1035
Арабы попросили переговоры. Но Трамп намерен идти до конца
Арабы попросили переговоры. Но Трамп намерен идти до конца
14 мартa 2026, 22:12 1965

