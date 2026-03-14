Безалаберность нидерландцев помешала азербайджанским спортсменам

О ней рассказала участница Олимпийских игр в Париже Сельджан Махсудова, завоевавшая в Алкмаре серебро в смешанных упражнениях в паре с братом Магсудом.

Сборная Азербайджана по прыжкам на батуте, завоевавшая две медали на Кубке мира в Алкмаре (Нидерланды), столкнулась в стране тюльпанов с неприятной ситуацией.

«В этот раз второе место. Очень рады этой медали. Через многое прошли, чтобы ее завоевать, - делится впечатлениями Сельджан. - Квалификация была очень тяжелая для нас. Мы попали в полуфинал, став 11-ми. В день полуфинала был большой стресс, так как утром, когда мы собрались выехать, не было автобуса, который отвозил нас в зал. Мы опоздали на разминку. Но спасибо организаторам за то, что они дали 20 минут, чтобы размяться.

И вот мы выступили со стрессом и попали в финал с пятого места. В финале собрались и выступили очень хорошо. Эту медаль я запомню надолго, так как то, с каким трудом мы ее заработали, знают только те люди, которые были рядом в этот момент.

Хочу поблагодарить своего тренера за все! Дальше — больше! Команде спасибо за поддержку!»

Проблемы с транспортом, конечно, не красят организаторов столь серьезного соревнования, как Кубок мира. И хотя в то утро азербайджанскому смешанному дуэту удалось пробиться в финал, нервное начало дня сказалось позже. Оно отразилось на выступлении наших спортсменов в индивидуальных соревнованиях. И Сельджан, и Магсуд остановились в шаге от попадания в финал.

«Очевидный прокол организаторов, задержка автобуса на полчаса, - рассказывает haqqin.az главный тренер сборной Азербайджана Владимир Шуликин. - Соревнования начинались в 08:30. Ребята проснулись в 6 утра. Автобуса нет, спортсмены начинают нервничать, это сильный стресс перед выступлением. Все были на нервах. В такой ситуации Сельджан и Магсуд отпрыгали как могли. Повлияло это и на индивидуальные прыжки. Допустили ошибки. Магсуд допустил несвойственную ему ошибку. Должен был быть в финале. Сельджан тоже ошиблась, а ведь после первой квалификации она шла на 2-м месте.