ОАЭ назвали Иран слабым и изолированным

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Мохаммед Гаргаш заявил, что нынешняя стратегия Ирана в регионе свидетельствует о его неспособности противостоять ударам США и Израиля. По его словам, перенос агрессии и атаки на страны Персидского залива являются прямым доказательством «военной слабости, морального банкротства и политической изоляции» исламской республики.

Дипломат подчеркнул, что «вводящие в заблуждение заявления иранских СМИ» не могут скрыть реальное положение дел и неэффективность текущего курса Тегерана. Он призвал иранское руководство «вернуться к здравому смыслу», отметив, что этот процесс должен начаться с немедленного прекращения нападений на соседние страны и активизации дипломатических усилий и посреднических инициатив.