Спутниковый анализ выявил масштабные разрушения по всему Ирану с начала войны, пишет The Washington Post cо ссылкой на результаты исследования Университета штата Орегон.

Согласно данным, крупные очаги разрушений зафиксированы в Тегеране и Ширазе. Также значительные повреждения отмечены в Исфахане. В портовом городе Бендер-Аббас, где расположена ключевая военно-морская база вблизи Ормузского пролива, повреждено более 40 строений.

Исследователь Джеймон Ван Ден Хук подчеркивает уникальность текущего конфликта: «Сейчас действительно нет линии фронта — разрушения происходят одновременно в разных уголках Ирана».