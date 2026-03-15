Американцев призвали срочно уехать

Посольство США в Ираке призвало американцев немедленно покинуть страну. Обновленный уровень угрозы опубликован на сайте посольства в субботу, 14 марта.

«Американцы сталкиваются с риском похищения, а отдельные лица уже становятся прямыми мишенями», — говорится в заявлении. Отмечается, что террористические формирования, связанные с Ираном, могут парализовать способность иракских властей эффективно реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Гражданам, которые решат остаться, настоятельно рекомендуется пересмотреть свое решение «в связи с серьезной угрозой, исходящей от проиранских террористических группировок».

В ночь на 14 марта в Багдаде были нанесены точечные удары по объектам шиитских вооруженных группировок, входящих в структуру «Аль-Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации). В районе Аль-Арасат ракета поразила дом, использовавшийся штабом группировки «Катаиб Хезболла».

В результате погиб ключевой командир Абу Али аль-Амири, еще двое бойцов ранены, сообщают местные источники. Спустя два часа на востоке столицы Ирака был атакован автомобиль, погиб боевик «Аль-Хашд аш-Шааби» из той же группировки.

Кроме того, удары наносились по штабу 40-й бригады в Карраде, по 30-й бригаде в Мосуле и базе в Эль-Каиме. В ходе одного из рейдов также погиб командир ракетной системы бригады «Бадр».