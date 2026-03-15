Убит лидер «Талибана»?

Пакистан нанес авиаудары по штаб-квартире разведки афганского «Талибана» в Кандагаре, пишут зарубежные СМИ.
Сообщается, что в момент удара талибы проводили секретное совещание, и почти все члены руководства разведки были уничтожены.
Верховный лидер правящего в Афганистане движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада погиб в результате удара Пакистана, сообщает в соцсети Х движение «Фронт национального сопротивления» (военно-политическое объединение в Афганистане, противостоящее «Талибану» и другим исламистским движениям).
В посте отмечается, что смерть Ахундзада подтвердила его семья.