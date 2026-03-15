USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Новость дня
Пехлеви возвращается в Иран

01:51 983

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви объявил, что находится в контакте с администрацией президента США Дональда Трампа и готов вернуться в «первый освобожденный город» Ирана.

«После того как это стало публичным, я связался с администрацией через канал [спецпосланника] Стива Уиткоффа», — заявил Пехлеви в программе Katie Pavlich Tonight на телеканале NewsNation. «И, конечно, я уверен, что остальная информация была передана, по крайней мере со стороны администрации. Я также общался с членами Конгресса — как Сената, так и Палаты представителей — о том, что именно мы делаем, чтобы держать их в курсе и информировать».

Пехлеви заявил, что президент Дональд Трамп «поддержит любое решение, которое примет иранский народ» относительно нового лидера. По его словам, выбирая нового руководителя, иранцы обеспечат «стабильный переход, чтобы США не пришлось длительное время быть вовлеченными в регионе». Сын последнего шаха Ирана назвал приход к власти Моджтабы Хаменеи «последним отчаянным актом попытки удержаться у власти», сравнив нового верховного лидера с его предшественником.

«Но я не думаю, что у них это получится, — добавил он. — Этот режим чрезвычайно слаб, он на грани краха. И в конечном итоге нам нужно убедиться, что он полностью исчезнет, чтобы положить конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся, и предложить развязку как для нас, иранцев, так и для остального мира».

Ведущая программы спросила его, как может выглядеть переход к новому руководству. Пехлеви ответил, что «высококвалифицированные технократы и эксперты будут работать, помогая нам создать механизм перехода или руководящую команду — сочетание элементов, которые могут быть как из самой страны, так и из-за ее пределов». По его словам, после избрания парламента и «будущих правительств» это переходное правительство будет распущено.

Пехлеви также должен выступить на предстоящей конференции Conservative Political Action Conference (CPAC) в Техасе позднее в этом месяце. Он присоединится к другим известным спикерам, среди которых заместитель генерального прокурора Тодд Бланш, бывший посол США в ООН Марк Уоллес, сенатор Тед Круз (республиканец от Техаса) и кандидат в Сенат США от Северной Каролины Майкл Уотли.

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац сегодня обратился к гражданам Ирана с призывом выйти на улицы и свергнуть существующий режим, заявив, что это может положить конец войне. По его словам, противостояние с Ираном выходит на новый уровень и вступает в решающую стадию, которая продлится столько, сколько потребуется.

Кац подчеркнул, что только иранский народ способен остановить конфликт, если добьется смены власти в стране.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться