Агенты притворились диссидентами и убили иранского профессора в Канаде

Канадские власти в провинции Британская Колумбия предъявили двум сотрудникам иранской разведки обвинения в умышленном убийстве первой степени Масуда Масджуди, бывшего университетского профессора и критика иранского режима, проживавшего в городе Бернаби.

Сообщается, что сотрудники разведки выдавали себя за диссидентов, чтобы подобраться к цели.

По данным Объединённой группы по расследованию убийств (Integrated Homicide Investigation Team) Канады, Мехди Ахмадзаде Разави (48 лет) из Мейпл-Ридж и Арезу Солтани (45 лет) из Норт-Ванкувера были арестованы в пятницу.

Полиция сообщила, что обвинения были предъявлены после того, как останки Масджуди были обнаружены чуть более недели назад — 5 марта — в городе Мишн.