Моджтаба Хаменеи может быть мертв

Нет гарантий, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще в живых, заявил израильскому Channel 13 высокопоставленный израильский чиновник в сфере безопасности.

«Мы отслеживаем исчезновение Моджтабы Хаменеи, но нет гарантий, что он всё ещё жив», - подчеркнул источник.

Ранее анонимный источник газеты Daily Mail сообщил, что состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи оценивается как очень тяжелое, и он находится под наблюдением одного из ведущих травматологов страны.

Другие источники сообщали, что Моджтаба совершенно не осведомлен о продолжающейся войне, о гибели членов своей семьи, включая жену и сына, и даже о своем избрании на пост верховного лидера Ирана.

По некоторым данным, Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в первый день операции Израиля и США против Ирана. СМИ писали, что ему ампутировали ноги.