Убили и шейха Гандура

Убит духовный лидер «Хезболлы» шейх Хасан Гандур был смертельно ранен в результате израильского авиаудара по его дому в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана. Удар был нанесен 12 марта, и позже он скончался от полученных ранений, сообщают ливанские СМИ.

Хасан Гандур был не только религиозной фигурой, но и имел связи с шиитскими общинами и учреждениями в Ливане. Он занимал должность имама города Набатия-эль-Фаука, был руководителем отдела религиозных ученых в культурном бюро движения «Амаль», а также преподавал в религиозной семинарии.