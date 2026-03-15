Убили и шейха Гандура

Убит духовный лидер «Хезболлы» шейх Хасан Гандур был смертельно ранен в результате израильского авиаудара по его дому в городе Набатия-эль-Фаука на юге Ливана. Удар был нанесен 12 марта, и позже он скончался от полученных ранений, сообщают ливанские СМИ.
Хасан Гандур был не только религиозной фигурой, но и имел связи с шиитскими общинами и учреждениями в Ливане. Он занимал должность имама города Набатия-эль-Фаука, был руководителем отдела религиозных ученых в культурном бюро движения «Амаль», а также преподавал в религиозной семинарии.
Израиль отверг предложение Ливана о прямых переговорах из-за продолжающихся обстрелов со стороны «Хезболлы», пишет Reuters со ссылкой на источники.
В Тель-Авиве считают предложение Бейрута запоздалым, поскольку ливанское правительство, несмотря на разделяемую цель разоружения «Хезболлы», неспособно действовать против мощной группировки без риска развязывания гражданской войны.
Американские официальные лица проинформировали Бейрут, что «окно возможностей» для противостояния «Хезболле» было упущено в 2025 году.
По словам ливанского чиновника, представители США заявили: «Они сказали, что 2025 год был нашим окном для противостояния «Хезболле», но мы этого не сделали, поэтому сейчас они ничего не могут сделать».
Три источника, знакомые с политикой США на Ближнем Востоке, сообщили Reuters, что у Вашингтона сейчас ограниченные возможности для работы по ливанскому направлению из-за войны с Ираном, и США позволяют Израилю действовать самостоятельно.