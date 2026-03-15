На протяжении десятилетий Дубай создавал себе образ оазиса стабильности и безопасности в неспокойном регионе. Его горизонт, увенчанный стеклянными небоскребами, зарплаты без налогов и репутация места с высоким уровнем личной безопасности помогли ему превратиться в бурно развивающийся деловой и туристический центр Ближнего Востока — место, куда люди со всего мира приезжают в надежде построить лучшую жизнь, пишет BBC в своей статье о «жемчужине Ближнего Востока».
Померкнет ли Дубай или станет ещё сильнее?
В последние годы конфликты изменили значительную часть региона, но Дубай остался практически нетронутым. Теперь же его имидж подвергается испытанию.
По данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, с начала нападений со стороны Ирана системы противовоздушной обороны ОАЭ засекли 285 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 567 беспилотных летательных аппаратов. По словам официальных лиц, более 90% из них были перехвачены и уничтожены.
Однако часть обломков упала на разные районы Дубая, в том числе на крупные жилые кварталы и вблизи городского аэропорта. В интернете широко распространились кадры, на которых обломки попадают в элитный высотный жилой дом, роскошный отель и аэропорт.
По данным властей страны, на данный момент в ОАЭ погибли шесть человек, а 141 получил ранения.
BBC поговорила более чем с 20 людьми, некоторые из них живут в Дубае уже несколько десятилетий, а другие переехали сюда совсем недавно. Большинство говорят, что потрясены событиями последних дней. Однако почти никто из них не планирует уезжать.
«Такое мы видим впервые», — говорит Эти Бхасин, экспатка из Индии, которая всю жизнь прожила в Дубае и работает в бизнесе своей семьи.
«Дубай феноменально вырос и превратился в огромный город. Но мы верим в местные власти. Это мой дом, и мы будем его поддерживать», — говорит она.
Для некоторых жителей последние две недели были тревожными. Адам Кэллоу, его жена и двое маленьких сыновей перебрались в Дубай из Великобритании в 2024 году — во многом благодаря репутации города как безопасного места.
В первые несколько дней войны семья спала в одной комнате: по городу разносились звуки взрывов, и дети боялись ложиться спать возле окон.
«Власти делают достаточно, чтобы мы остались и чувствовали себя в безопасности, но мы все равно переживаем, — говорит Кэллоу. — Мы беспокоимся о том, не станет ли это новой нормой».
Стремительное превращение Дубая, где я базируюсь по работе, из небольшого торгового порта в Персидском заливе в популярное место мирового масштаба стало возможным благодаря развитой транспортной инфраструктуре. Международный аэропорт Дубая — самый загруженный в мире по количеству международных пассажиров, в прошлом году обслужил почти 90 миллионов человек.
С начала конфликта были отменены тысячи рейсов, из‐за чего один из самых загруженных транспортных узлов региона оказался практически парализован.
В последние дни аэропорт частично возобновил работу: авиакомпания Emirates выполняет рейсы по сокращенному расписанию, одновременно работая над восстановлением полноценного обслуживания маршрутной сети.
Эти сбои пришлись на высокий туристический сезон — незадолго до наступления изнуряющей летней жары — и их последствия уже заметны.
Страна столкнулась с массовыми отменами авиабилетов и бронирований отелей со стороны тех, кто предпочел избегать поездок. Номера в некоторых роскошных отелях стоят лишь малую часть своей обычной цены.
«К сожалению, мы наблюдаем отмены бронирований вплоть до мая», — говорит Наим Маадад, основатель и генеральный директор компании Gates Hospitality. Он — экспат из Австралии, живущий в Дубае уже более 20 лет.
«Когда первый квартал складывается плохо, весь остальной год превращается в гонку по наверстыванию упущенного», — говорит он.
Многих потенциальных туристов привлекает созданный Дубаем образ роскошной жизни: инфлюэнсеры выкладывают в интернет видео с бассейнами на крышах и суперкарами, припаркованными у пятизвездочных отелей, а отдыхающие загорают на частных пляжах.
Однако за этой картинкой скрывается совсем другая реальность.
Наряду с возможностями Дубай полон контрастов. Несмотря на его глянцевый образ в интернете, большинство мигрантов, на которых держится экономика города, получают скромную зарплату и живут в общежитиях на окраинах города.
Рабочая сила ОАЭ в подавляющем большинстве состоит из иностранцев. Одни только мигранты из Южной Азии составляют более половины стремительно растущего населения города. Чаще всего они работают в строительстве, логистике и сфере доставки.
Для многих из них война мало что изменила в повседневной жизни.
Хамза, курьер из Пакистана, говорит, что в первые дни войны количество заказов выросло, поскольку все больше людей оставались дома.
«Страшно, когда слышишь взрывы или видишь, как падают обломки, — говорит он. — Но я не могу перестать работать».
«Моя семья на родине полностью зависит от меня. Я не могу позволить себе такую роскошь, как остаться дома из‐за страха», — говорит Хамза.
Правозащитные организации давно выражают обеспокоенность обращением и условиями проживания некоторых низкооплачиваемых работников в странах Персидского залива, включая вопросы условий труда и правил визового спонсорства.
Хотя большинство жителей, включая Хамзу, говорят мне, что намерены остаться, некоторые из тех, кому удалось найти рейс, решили уехать.
Одна сотрудница авиакомпании, попросившая не называть ее имени, сказала мне, что в начале недели улетела обратно в Мельбурн, Австралия.
«Я начинала сильно нервничать, слыша ежедневные постоянные взрывы, — говорит она. — Казалось безопаснее сейчас уехать и вернуться, когда ситуация стабилизируется».
Она добавляет, что все равно планирует вернуться.
В то время как многие западные страны ужесточают иммиграционную политику и обсуждают последствия миграции, Дубай демонстрирует совершенно другой подход.
Дубай сознательно превратил себя в магнит для талантливых и состоятельных людей со всего мира, и с начала пандемии здесь наблюдается приток миллионеров. А для амбициозных специалистов из развивающихся стран — будь то индийский инженер, египетский врач или филиппинская медсестра — получить рабочую визу в Дубай зачастую значительно проще, чем в Европу или Северную Америку. При этом зарплаты здесь порой оказываются даже выше.
Расследования международных СМИ и правоохранительных органов ранее обнаружили, что некоторые лица, подозреваемые в причастности к организованной преступности, базировались в Дубае. Тем не менее в последние годы ОАЭ значительно расширили сотрудничество по экстрадиции с несколькими государствами.
Учитывая, что главной привлекательной чертой города всегда был его образ стабильного оазиса в неспокойном регионе, значит ли это, что теперь его имидж оказался под угрозой?
Кристофер Дэвидсон, эксперт по политической экономии Ближнего Востока, автор многочисленных работ об ОАЭ, считает, что атаки могут нанести ущерб привлекательности Дубая лишь в краткосрочной перспективе.
«Но фундаментальные факторы — инфраструктура, нормативно‐правовая база, погодные условия и географическое положение — остаются неизменными, — говорит он. — В долгосрочной перспективе его привлекательность сохранится».
Жители и представители бизнеса отмечают работу властей, которые ежедневно информируют о происходящих атаках и регулярно рассылают мобильные оповещения о возможных ударах.
Президент шейх Мохамед бин Зайед заверил жителей, что страна обеспечит им защиту, при этом предупредив, что ОАЭ — «не легкая добыча» для тех, кто угрожает их безопасности.
Однако открытая критика правительства в ОАЭ встречается редко, поскольку законодательство страны накладывает ограничения на любые высказывания, которые могут быть расценены как подрыв авторитета государства или его руководителей.
Власти предупредили, что распространение непроверенных видеозаписей о конфликте в интернете может привести к крупным штрафам или тюремному заключению. В четверг в Дубае были предъявлены обвинения 60‐летнему британцу, которого подозревают в том, что он снимал иранские ракеты, пролетавшие над городом.
После нескольких дней необычной тишины на улицах транспорт и толпы людей вернулись к привычному ритму жизни. Аналитики считают, что долгосрочные последствия для Дубая и ОАЭ будут зависеть от того, как будет развиваться конфликт.
«Ослабление Ирана может еще больше повысить привлекательность ОАЭ», — говорит Дэвидсон.
Один инвестиционный банкир сказал мне, что если режим устоит, напряженность в его отношениях с соседними странами Персидского залива может усилиться.
«Это вызывает беспокойство. Если пострадает один из банков или финансовое учреждение, это может негативно сказаться на настроениях в деловых кругах», — говорит он.
В среду иранские военные заявили, что после атаки на один из иранских банков могут нанести удары по связанным с США и Израилем экономическим и банковским объектам в регионе. После этих заявлений многие финансовые компании в Дубае попросили своих сотрудников эвакуироваться из офисов.
Пока большинство жителей Дубая сохраняют осторожность, но не теряют надежды. Они отмечают, что город уже переживал кризисы — от мирового финансового кризиса 2008 года до пандемии 2020 года — и становился сильнее.
«Дубай всегда приходит в себя очень быстро, — отмечает Маадад. — Устойчивость — это часть ДНК Объединенных Арабских Эмиратов».